Дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение о недопуске российских хоккеистов

Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду (IIHF) аннулировал решение совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям в следующем сезоне. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Министр спорта РФ Михаил Дегтярев

«В решении указано, что представленные IIHF аргументы и отчеты по оценке рисков не содержали достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности»,— написал господин Дегтярев. В январе совет IIHF продлил отстранение россиян, в том числе не разрешил молодежной сборной участвовать в чемпионате мира, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске юниоров. Большинством голосов было принято решение оставить в силе отстранение россиян «по соображениям безопасности».

Министр спорта уточнил, что теперь IIHF должна «собрать руководящий орган и принять решение относительно допуска России». В пресс-службе Федерации хоккея России подчеркнули, что «аннулирование не означает моментального возвращения российских сборных на турниры IIHF», поскольку решение о возвращении команд будет приниматься на основании регламента головной хоккейной структуры.

В феврале 2022 года из-за начала спецоперации на Украине IIHF отстранила российские и белорусские команды от участия в турнирах под своей эгидой.

