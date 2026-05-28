Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Индивидуальное ежедневное сопровождение участника ПМЭФ-2026 обойдется в 150 тыс. рублей

Специальная услуга индивидуального сопровождения для руководителей компаний на Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году стоит 150 тыс. рублей в день, сообщает РИА Новости. В пакет входят организация интервью, доступ к закрытым мероприятиям, подготовка встреч с представителями бизнеса и власти, а также составление графика и навигация по площадке форума. За участником закрепляют персонального координатора и консультанта.

За участником закрепляют персонального координатора

За участником закрепляют персонального координатора

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

За участником закрепляют персонального координатора

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как уточняет агентство, помимо организации пресс-подходов и продвижения новостей компании, услуга включает доступ к закрытым деловым и вечерним событиям, а также контроль следования расписанию.

Кирилл Конторщиков

Новости компаний Все