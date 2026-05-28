На севере Карелии в ночь на 28 мая выпал снег
В ночь на 28 мая в городе Костомукша на севере Республики Карелия выпал снег. Осадки в виде мокрого снега зафиксировали также жители других северных районов региона. По прогнозам синоптиков, потепление в Карелии ожидается в предстоящие выходные.
Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ
Температура воздуха в регионе в последние дни держится ниже климатической нормы, характерной для конца мая.