На севере Карелии в ночь на 28 мая выпал снег

В ночь на 28 мая в городе Костомукша на севере Республики Карелия выпал снег. Осадки в виде мокрого снега зафиксировали также жители других северных районов региона. По прогнозам синоптиков, потепление в Карелии ожидается в предстоящие выходные.

По прогнозам синоптиков, потепление в Карелии ожидается в предстоящие выходные

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Температура воздуха в регионе в последние дни держится ниже климатической нормы, характерной для конца мая.

Кирилл Конторщиков