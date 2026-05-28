В Челябинске перекроют движение для легкоатлетического забега

В Челябинске 30 мая для проведения легкоатлетического забега «Зеленый марафон» перекроют движение на нескольких улицах в центре города. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по муниципалитету.

Ограничения будут действовать с 7 часов до 14 часов 30 мая. Они коснутся проспекта Ленина от улицы Лесопарковой до Воровского, Энгельса от Сони Кривой до Труда, Свердловского проспекта от улицы Сони Кривой до Труда и улицы Красной от Сони Кривой до Труда. Кроме того, водителей просят не парковать автомобили вдоль проспекта Ленина и улицы Малой Ленина на этом участке в ночь с 29 на 30 мая. Машины будут перемещать в другое место.

Виталина Ярховска