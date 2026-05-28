Мурманское УФАС оштрафовало Альфа-Банк на 500 тыс. рублей за недостоверную рекламу

Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области признало ненадлежащей рекламу кредитной карты АО «Альфа-Банк», распространявшуюся на радио. Банк обещал бесплатное снятие наличных в любых банкоматах, однако умолчал о лимите в 50 тыс. рублей и комиссии при его превышении.

В рекламе не озвучили информацию о стоимости превышения лимита по кредитной карте

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Действия банка квалифицированы как нарушение части 7 статьи 5 Закона «О рекламе». Комиссия Мурманского УФАС признала рекламу ненадлежащей, выдала предписание о прекращении ее распространения и передала материалы для возбуждения административного дела. Штраф за данное нарушение составляет 500 тыс. рублей.

Кирилл Конторщиков