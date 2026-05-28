Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

«Результат неудовлетворительный»

Дмитрий Дризе — о перспективах мира и войны в Иране

Дональд Трамп выразил оптимизм относительно перспектив сделки с Ираном, однако идти на серьезные уступки он не намерен. Военный сценарий также не исключен. Президент США отверг вариант передачи иранского урана России или Китаю. Ближневосточных союзников глава Белого дома призвал присоединиться к «Соглашениям Авраама». Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что развязка наступит в ближайшие дни.

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Сделки между США и Ираном по-прежнему нет. Дональд Трамп повторил, что доведет дело до конца — мирным или военным путем, без оглядки на промежуточные выборы в Конгресс. Мол, речь идет о высокой исторической миссии по спасению мира, а вы говорите про заурядный электоральный процесс. Тем не менее переговоры продолжаются.

США согласились на обогащение Ирана

Все предлагаемые варианты главу Белого дома, судя по всему, не устраивают. СМИ периодически публикуют проекты меморандума о прекращении боевых действий, которые выглядят как победа иранской стороны и провал Белого дома. Вряд ли такое соглашение может быть подписано. Хотя, конечно, мы всего не знаем: может быть, за всем этим кроется реальный документ, который всех устроит. Однако пока в реальности все выглядит так, что тактика Тегерана по затягиванию времени работает более чем эффективно.

До чемпионата мира по футболу в США остается совсем немного времени. Закончится он, как известно, во второй половине июля, а там уже и до указанных выше выборов в Конгресс останется немного времени. Что бы ни говорил Трамп, общественное мнение для него крайне важно. Цены на нефть хоть и снизились, но недостаточно для того, чтобы успокоить мировую экономику. Ормузский пролив не то чтобы совсем закрыт, но и полностью открытым его назвать нельзя. Президент Соединенных Штатов провел обещанное открытое заседание правительства в Белом доме, хотя ранее собирался провести встречу министров в загородной резиденции Кэмп-Дэвид. Причина переноса — плохая погода.

Ближний Восток готов пересмотреть базовые принципы

Это выражение можно истолковать не только в природном, но и в политическом смысле: результат неудовлетворительный. А если так, то военный сценарий выходит на первый план. На этот счет есть и косвенные доказательства, в частности активизация войны в Ливане, где официально действует перемирие, но фактически есть основания предполагать, что продлится оно недолго. Впрочем, положение «ни мира, ни войны» может сохраняться достаточно продолжительное время. Дональд Трамп по-прежнему контролирует Республиканскую партию. Тема иранской ядерной угрозы так или иначе беспокоит американцев. Это явно важнее цен на бензин, который в таком случае может и не понадобиться.

Между тем президент Соединенных Штатов повторил: он против того, чтобы вывозить уран из Ирана в Россию или Китай. Ближневосточным союзникам предложено присоединиться к «Соглашениям Авраама», чтобы в регионе наступил прочный мир. Трамп подтверждает серьезность своих намерений и то, что хочет снова сделать Америку великой. Получится или нет — другой вопрос. Многие уже сомневаются. Так что, видимо, предпринимать некие шаги придется уже в обозримой перспективе.

Дмитрий Дризе

Новости компаний Все