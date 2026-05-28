«Результат неудовлетворительный»

Дональд Трамп выразил оптимизм относительно перспектив сделки с Ираном, однако идти на серьезные уступки он не намерен. Военный сценарий также не исключен. Президент США отверг вариант передачи иранского урана России или Китаю. Ближневосточных союзников глава Белого дома призвал присоединиться к «Соглашениям Авраама». Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что развязка наступит в ближайшие дни.

Сделки между США и Ираном по-прежнему нет. Дональд Трамп повторил, что доведет дело до конца — мирным или военным путем, без оглядки на промежуточные выборы в Конгресс. Мол, речь идет о высокой исторической миссии по спасению мира, а вы говорите про заурядный электоральный процесс. Тем не менее переговоры продолжаются.

Все предлагаемые варианты главу Белого дома, судя по всему, не устраивают. СМИ периодически публикуют проекты меморандума о прекращении боевых действий, которые выглядят как победа иранской стороны и провал Белого дома. Вряд ли такое соглашение может быть подписано. Хотя, конечно, мы всего не знаем: может быть, за всем этим кроется реальный документ, который всех устроит. Однако пока в реальности все выглядит так, что тактика Тегерана по затягиванию времени работает более чем эффективно.

До чемпионата мира по футболу в США остается совсем немного времени. Закончится он, как известно, во второй половине июля, а там уже и до указанных выше выборов в Конгресс останется немного времени. Что бы ни говорил Трамп, общественное мнение для него крайне важно. Цены на нефть хоть и снизились, но недостаточно для того, чтобы успокоить мировую экономику. Ормузский пролив не то чтобы совсем закрыт, но и полностью открытым его назвать нельзя. Президент Соединенных Штатов провел обещанное открытое заседание правительства в Белом доме, хотя ранее собирался провести встречу министров в загородной резиденции Кэмп-Дэвид. Причина переноса — плохая погода.

Это выражение можно истолковать не только в природном, но и в политическом смысле: результат неудовлетворительный. А если так, то военный сценарий выходит на первый план. На этот счет есть и косвенные доказательства, в частности активизация войны в Ливане, где официально действует перемирие, но фактически есть основания предполагать, что продлится оно недолго. Впрочем, положение «ни мира, ни войны» может сохраняться достаточно продолжительное время. Дональд Трамп по-прежнему контролирует Республиканскую партию. Тема иранской ядерной угрозы так или иначе беспокоит американцев. Это явно важнее цен на бензин, который в таком случае может и не понадобиться.

Между тем президент Соединенных Штатов повторил: он против того, чтобы вывозить уран из Ирана в Россию или Китай. Ближневосточным союзникам предложено присоединиться к «Соглашениям Авраама», чтобы в регионе наступил прочный мир. Трамп подтверждает серьезность своих намерений и то, что хочет снова сделать Америку великой. Получится или нет — другой вопрос. Многие уже сомневаются. Так что, видимо, предпринимать некие шаги придется уже в обозримой перспективе.

