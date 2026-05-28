Из Челябинска вывезли 20 грузовиков с древесиной после вчерашнего урагана

За ночь из Челябинска вывезли на полигон 370 кубометров распиленных деревьев, которые упали во время урагана 27 мая. Это более 20 грузовиков, сообщает пресс-служба мэрии.

Подрядчики освободили основные дороги и тротуары от упавших деревьев. Восстановлено два упавших светофора, еще пять не работают из-за обрыва контактной сети. В городе по линии коммунальной сферы произошло 213 инцидентов. В 31 случае упавшие деревья оборвали провода. Большинство аварийных ситуаций устранено. Без света остаются пять домов на улице Воровского, работы там будут завершены в ближайшее время. Во дворах упало 150 деревьев и 30 частей фасадов и кровель. Кроме того, пострадали три рекламные конструкции: один щит и две напольные тумбы. Работы по устранению последствий урагана продолжаются.

