Совет директоров Совкомбанка рекомендовал дивиденды за 2025 год

Совет директоров Совкомбанка рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2025 года в размере 0,35 руб. на акцию, указано на сайте раскрытия информации. Всего на эти цели планируется направить 7,86 млрд руб., или 14,72% от чистой прибыли по МСФО за отчетный период.

Годовое собрание акционеров по вопросу дивидендов состоится 30 июня. Последний день для покупки бумаг под выплату — 10 июля. Дивдоходность составляет 2,92%.

По итогам 2024 года Совкомбанк планировал выплатить дивиденды в два этапа. Первая выплата составила 0,35 руб. на акцию (7,9 млрд руб., или 10% от чистой прибыли), а вторая не состоялась.

Согласно дивидендной политике, Совкомбанк распределяет на дивиденды от 25% до 50% чистой прибыли по МСФО. Однако выплата не должна приводить к снижению фактического норматива Н1.0 банка (общая достаточность капитала.—"Ъ") до уровня ниже 11,5%.