Петербург увеличит парки на 80 га и создаст «зеленый пояс» с Ленобластью

Власти Санкт-Петербурга намерены нарастить площадь зеленых зон на 80 гектаров и довести долю озелененных территорий до 30% к 2030 году. Об этом в эфире программы «Среда Бельского» сообщил председатель Законодательного собрания Александр Бельский. По его словам, ежегодно комитет по контролю за имуществом проводит инвентаризацию и добавляет участки под зеленые насаждения. Кроме того, город параллельно ведет переговоры с Ленинградской областью о создании «зеленого пояса» вокруг мегаполиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Всего в Петербурге насчитывается 17 особо охраняемых природных территорий

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Всего в Петербурге насчитывается 17 особо охраняемых природных территорий

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Мы понимаем: недостаточно того, что мы делаем в наших границах. Нужно сохранить то, что нас окружает. Мы находимся в теплом окружении Ленинградской области, и не хотелось бы, чтобы вокруг города появлялись только такие агломерации, как Мурино»,— подчеркнул господин Бельский.

Ранее городские власти уже приступили к обустройству экологических маршрутов в заказниках — в частности, в Юнтоловском заказнике начали обустраивать новую экотропу.

Кирилл Конторщиков