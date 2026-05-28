Совет мира Трампа отрицает информацию FT об отсутствии финансирования

Совет мира, учрежденный по инициативе президента США Дональда Трампа, не подтвердил информацию Financial Times (FT) об отсутствии финансирования. В Совете утверждают, что упомянутый в публикации механизм финансирования — один из нескольких, однако об этом упоминается только в конце статьи.

«Financial Times отчаянно пытается посеять сомнения в приверженности США и их партнеров Совету мира. Они приводят лишь один из многих механизмов финансирования, который до сих пор не использовался донорским сообществом»,— прокомментировала пресс-служба совета в своем аккаунте в соцсети X.

Дональд Трамп объявил об учреждении Совета мира в январе. В феврале состоялось его первое заседание, на котором объявили о выделении девятью странами $7 млрд на помощь сектору Газа. США говорили о готовности направить еще $10 млрд. По оценкам ООН, всего для восстановления Газы необходимо около $70 млрд. FT писала, что фонд Совета мира за четыре месяца не получил ни одного доллара взносов.