Суд по делу Поднебесного назначил портретную экспертизу потерпевшей

В рамках уголовного процесса в отношении фигуранта, известного как Поднебесный, суд назначил габитоскопическую экспертизу. Специалистам предстоит установить, как по внешним признакам на фото и видео выглядела потерпевшая в момент инкриминируемых событий. Причина — расхождение в показаниях девушки и выводах биологической экспертизы о ее возрасте, от которого зависит квалификация деяния, сообщила глава объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Ключевой вопрос для суда — достигла ли потерпевшая 16 лет

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Ключевой вопрос для суда — достигла ли потерпевшая 16 лет

Как пояснили в суде, портретная экспертиза должна ответить на вопрос, в каком возрастном периоде потерпевшая запечатлена на имеющихся в деле снимках и видеозаписях. Необходимость в дополнительном исследовании возникла после того, как сама девушка заявила, что сообщила подсудимому о своем 23-летии, а биологическая экспертиза установила возрастной диапазон от 15 до 17 лет.

Следствию необходимо установить, мог ли подсудимый, исходя из внешности девушки, осознавать, что она не достигла возраста согласия. От результатов габитоскопии будет зависеть правовая оценка вменяемых фигуранту действий.

