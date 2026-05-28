ИИ начали активнее внедрять в образование, сельское хозяйство и строительство на Юге России

Технологии искусственного интеллекта начали активнее использовать в регионах Юга России и Северного Кавказа — от образовательных проектов до мониторинга состояния почв и автоматизации строительных процессов. Часть проектов реализуется при участии региональных властей, вузов и бизнеса.



В вузах Краснодарского края, Ростовской области, Ставрополья и республик Северного Кавказа появились курсы, связанные с использованием ИИ-сервисов в образовательном процессе. В учебные программы включили модули для преподавателей и студентов по работе с системами обработки информации и подготовки учебных материалов.

Одним из наиболее заметных проектов в агропромышленном секторе стал пилот по мониторингу состояния почв в Калмыкии, реализованный в 2025 году. Система анализирует спутниковые снимки и позволяет выявлять территории с признаками деградации земель в районах, подверженных опустыниванию. По информации участников проекта, технология используется для оценки состояния почв и прогнозирования дальнейших изменений.

«Технологии искусственного интеллекта сегодня применяются в образовании, строительстве, сельском хозяйстве и ряде других сфер. В регионах растет интерес к использованию таких решений для автоматизации обработки данных и отдельных рабочих процессов»,— сообщила директор управления по ИИ-трансформации и техническому развитию клиентов Юго-Западного банка Сбербанка Виктория Гаркина.

Опыт Калмыкии уже рассматривается в других регионах Северного Кавказа. В 2026 году на Кавказском инвестиционном форуме власти Ставропольского края подписали соглашение о внедрении аналогичной системы мониторинга.

ИИ-сервисы начинают использовать и в туристической сфере. В ряде регионов Северного Кавказа цифровые платформы применяют для информирования туристов о маршрутах, достопримечательностях и объектах размещения.

Отдельным направлением остается внедрение технологий искусственного интеллекта в корпоративном секторе. Компании на Юге России используют такие решения для работы с документами, обработки данных и автоматизации внутренних процессов.

В строительной отрасли ИИ-сервисы применяют для проверки документации, контроля смет и мониторинга работы подрядчиков. По данным участников рынка, подобные решения тестируются рядом региональных девелоперов, в том числе в Ростовской области и Ставропольском крае.

О внедрении ИИ-инструментов в строительные процессы также сообщила компания «СЗ “Единство”» в Таганроге. По данным застройщика, цифровые сервисы планируется использовать при проверке строительной документации, контроле смет и сопровождении юридической работы по проектам.

По оценке участников рынка, интерес к использованию технологий искусственного интеллекта в регионах продолжает расти, в том числе в сферах образования, сельского хозяйства, туризма и строительства.