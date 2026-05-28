Уголовное дело о падении башенного крана в Миловке направили в суд

Уфимский районный суд рассмотрит уголовное дело бригадира-монтажника ООО «Энергика» по факту падения башенного крана в селе Миловка под Уфой. Он обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ), сообщают пресс-службы прокуратуры и управления СКР по Башкирии.

По версии следствия, в сентябре 2025 года бригада исправляла ошибку монтажа секции башенного крана. Обвиняемый, чтобы сократить время работы, не поручил зацепить балластный груз для уравновешивания крана.

В результате стрела крана опрокинулась вместе с кабиной машиниста. Находившиеся на кране работники упали со значительной высоты, отмечают в ведомствах. От полученных травм машинист и монтажник скончались в больнице, еще двое человек получили телесные повреждения.

Обвиняемый признал вину.

Майя Иванова