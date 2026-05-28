В Ростове снова не состоялись торги на ремонт подземных переходов

В Ростове-на-Дону повторно признан несостоявшимся аукцион на поиск подрядчика для капитального ремонта подземного перехода на проспекте Кировском, где во время предыдущих работ пострадало историческое мозаичное панно, следует из информации, опубликованной на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Федичкина Фото: Кристина Федичкина

Ни одна компания не подала заявку на участие в электронном аукционе по ремонту подземного пешеходного перехода на проспекте Кировском в Ростове-на-Дону. Согласно официальной формулировке, в связи с отсутствием заявок открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся.

Это уже второй провал торгов по данному объекту. Предыдущая попытка, запланированная на 8 мая, также завершилась безрезультатно — желающих взяться за восстановление перехода тогда не нашлось.

Ситуация осложняется тем, что предыдущий подрядчик, компания «РСК Интаура», с которой контракт расторгли в марте, оспаривает действия городских властей. Директор фирмы Сергей Беспалов обратился с жалобами в Федеральную антимонопольную службу и органы прокуратуры. В своих заявлениях бизнесмен утверждает, что чиновники навязывали его организации виды работ, не предусмотренные первоначальным соглашением, а также необоснованно применяли штрафные санкции.

Подземный переход, украшенный мозаикой, закрыли на капитальный ремонт в начале марта 2026 года. Уже на следующий день после начала работ общественные активисты зафиксировали повреждение исторического панно. В ответ на это городская администрация обвинила столичную компанию в том, что она не выполнила первоочередные противоаварийные мероприятия и не передала муниципалитету полный пакет проектной документации. Данные обстоятельства послужили причиной расторжения договора. Ситуация ставит под вопрос сроки восстановления одного из узнаваемых объектов городской инфраструктуры, где историческое наследие оказалось в центре хозяйственного и административного конфликта.

Станислав Маслаков