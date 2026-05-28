Росавиация ожидает выдачи сертификата на двигатель ПД-8 в начале июня

Авиационные власти России могут выдать сертификат на отечественный авиадвигатель ПД-8 в начале июня. Прогнозами поделился глава Росавиации Дмитрий Ядров.

«На сегодняшний день завершены все сертификационные испытания, идет оформление доказательных документов»,— отметил господин Ядров в интервью ИС «Вести».

По словам главы Росавиации, ПД-8 — уникальная разработка рыбинского завода Объединенной двигателестроительной корпорации. Двигатель создали за шесть лет фактически с нуля, уточнил он. «Ни американцы, ни англичане, ни европейские страны такого не делали рывка»,— заявил Дмитрий Ядров.

ПД-8 предназначен для замены французско-российских силовых установок SaM146 для пассажирских авиалайнеров Sukhoi Superjet-100, а также для самолетов-амфибий Бе-200. «Ростех» представил двигатель в феврале прошлого года. Сертификация SJ-100 запланирована на июль.