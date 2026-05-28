Почти три десятка мигрантов депортируют после рейда силовиков в Новоселье

В среду в Новоселье Ломоносовского района сотрудники полиции вместе с Росгвардией, ФСБ и ФСО провели рейд на стройках, чтобы найти нелегальных мигрантов и пресечь возможный оборот оружия. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проверки прошли на Петропавловской улице, где расположены стройгородки. Документы предъявили 527 иностранцев, 55 из них доставили в отделы для разбирательства. У 28 человек нашли нарушения миграционного законодательства — их привлекут к административной ответственности и выдворят из страны.

Кроме того, Госавтоинспекция проверила 48 машин. В шести случаях выявлены нарушения: перевозка детей без кресел и отсутствие страховки. На водителей составили протоколы.

