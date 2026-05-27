Концерн «Калашников» создал безопасную замену туристическим горелкам на фронте

Концерн «Калашников» представил первый в мире безопасный разогреватель пищи, которым планируется заменить туристические горелки на фронте, сообщил изданию ТАСС официальный представитель предприятия на 1-м Международном форуме по безопасности в Московской области.

«Это полностью отечественная разработка, принципиально отличающаяся от всех аналогов, делающихся по американскому патенту и содержащих магний и известь <…> Сейчас в рационах бойцов применяется так называемый таганок — сухой спирт — он крайне неудобен в использовании, требует кислорода при горении»,— цитирует представителя концерна издание. А поскольку это открытое горение, добавил спикер, то оно может обнаруживаться при помощи тепловизоров.

По данным «Калашникова», разогреватель активируется в течение 5-15 секунд, разогрев пищи занимает от 10 до 25 минут. Продукты разогреваются до 65°C, жидкости — до 75°C. По словам представителя, изделие дает в девять раз больше тепла в сравнении с аналогами. Объем пищи для разогрева на одну сессию — до 600 гр. Пища должна быть герметично упакована в жестяные, алюминиевые банки или полимерные упаковки. Сейчас ведется работа, чтобы изделием оснащали военнослужащих РФ.

