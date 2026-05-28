На пляжах Петербурга установили «умные» камеры

К началу пляжного сезона сотрудники комитета по информатизации и связи завершили установку камер городской системы видеонаблюдения на пляжах Курортного района. Как сообщили в ведомстве, устройства с видеоаналитикой и аудиоинформированием появились на семи локациях, включая «Золотой», «Ласковый» и «Офицерский».

Всего за порядком на пляжах сейчас следят 137 камер

«"Умные" камеры будут выявлять и фиксировать купание в запрещенных зонах, количество купающихся, наличие водного транспорта, животных на пляже, курение»,— говорится в сообщении комитета по информатизации и связи.

На финальной стадии находится подключение спасательных отрядов к АПК «Безопасный город». Спасатели получат возможность в реальном времени видеть происходящее на удаленных территориях, что должно обеспечить быстрое реагирование. В перспективе систему расширят на все городские пляжи.

Карина Дроздецкая