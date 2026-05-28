Число вакансий для диспетчеров и курьеров в Челябинской области выросло на 19%

В первом квартале 2026 года число вакансий для диспетчеров и курьеров выросло на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество предложений для машинистов увеличилось на 13%, для начальников складов — на 4%, сообщает hh.ru.

Наиболее востребованными специалистами в логистике в 2026 году стали водители и экспедиторы — на них приходится 25% вакансий в профессиональной сфере. Доля предложений для машинистов составила 18%, для курьеров и почтальонов — 14%, для грузчиков — 13%. При этом самые конкурентные медианные зарплаты готовы платить курьерам и почтальонам — 171,4 тыс. руб. На втором месте находятся руководители отдела логистики с медианным жалованьем 135 тыс. руб., на третьем — диспетчеры (128 тыс. руб.).

Виталина Ярховска