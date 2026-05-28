Самый дорогой авиабилет в Петербург перед ПМЭФ стоил 217 тысяч

В преддверии Петербургского международного экономического форума (3–6 июня 2026 года) сервис «Авиасейлс» зафиксировал рекордную стоимость перелета из Москвы в Северную столицу. Одно из бронирований обошлось пассажиру в 217 тыс. рублей, сообщили РИА Новости в сервисе.

Самый дешевый билет стоит 2,1 тысячу рублей

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Для сравнения: самый дешевый авиабилет в Петербург был продан из Калининграда — всего за 2,1 тыс. рублей. Таким образом, разница между минимальной и максимальной ценой превысила 100 раз.

ПМЭФ-2026 пройдет с 3 по 6 июня. Главная тема Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2026 году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

Карина Дроздецкая