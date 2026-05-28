Южноуральцу дали 17 лет за госизмену и призывы к терактам

Центральный окружной военный суд признал виновным 52-летнего жителя Челябинской области в госизмене, призывах к терактам и осуществлению экстремистской деятельности (ст. 275, ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК РФ). Его приговорили к 17 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

УФСБ установило, что в 2022–2023 годах житель региона, являясь сторонником проукраинской идеологии, перечислял деньги иностранной военной организации. Кроме того, он публиковал в оппозиционных интернет-сообществах призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности.

Южноуральца задержали сотрудники УФСБ России по области в марте 2024 года. Суд назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, оставшегося срока — в колонии строгого режима.

Виталина Ярховска