Сотрудника Google обвинили в торговле на Polymarket с использованием инсайдерской информации

Федеральные прокуроры США 27 мая предъявили обвинение в мошенничестве штатному инженеру по информационной безопасности Google Микеле Спаньоло. Как передает CNBC, в обвинительном заключении указано, что сотрудник заработал $1,2 млн на платформе Polymarket, используя служебную информацию Google.

Выигрышная ставка была сделана на то, что певец D4vd станет самым популярным человеком в поисковых запросах Google в 2025 году. «Спаньоло имел доступ к внутренним системам данных Google, включая определенный внутренний программный инструмент, который предоставлял ему доступ к конфиденциальным непубличным данным о годе в поисковой выдаче»,— написано в обвинительном заключении прокуратуры.

Инженер Google арестован в Нью-Йорке 27 мая и предстал перед федеральным судьей. Вину он не признал. Суд освободил его под залог в размере $2,25 млн. Google отстранил Микеле Спаньоло от работы. В заявлении компании указано, что она ведет сотрудничество с правоохранительными органами. «Сотрудник получил доступ к нашим маркетинговым материалам, но использование такой информации для размещения ставок является серьезным нарушением наших правил»,— добавили в Google.

Polymarket второй раз за месяц фигурирует в скандалах, связанных со ставками на основе инсайдерской информации. Ранее министерство юстиции США сообщило об аресте военнослужащего спецназа Ганнона Кена Ван Дайка, участвовавшего в операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По версии следствия, он заработал более $400 тыс. на ставках на смещение господина Мадуро с поста главы государства.

