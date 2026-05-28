В Магнитогорске осудили директора учебного центра «Лидер плюс» за подкуп

Ленинский районный суд Магнитогорска признал виновным директора автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Учебный центр „Лидер плюс“» в коммерческом подкупе (п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ). Его оштрафовали на 5 млн руб., сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

Суд установил, что в 2021-2023 годах директор учебного центра получил от 33 человек деньги общей суммой более 520 тыс. руб. Взамен он выдал им свидетельства о профессиональной переподготовке по специальностям, связанным с вождением спецтехники. Фактически эти люди обучение не проходили.

Преступления выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Магнитогорску. Наложен арест на автомобиль фигуранта Lexus NX200 стоимостью более 1,7 млн руб. Виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 5 млн руб. с лишением права заниматься педагогической деятельностью в учебных заведениях на четыре года. Денежные средства, полученные преступным путем, конфискованы в доход государства.

Виталина Ярховска