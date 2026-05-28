13 человек погибли и трое пострадали в ДТП в Китае

Ночью на участке скоростной автодороги в городе Наньян китайской провинции Хэнань произошло ДТП: перегруженный микроавтобус врезался во впереди идущий грузовик с полуприцепом. 13 человек погибли, еще трое получили ранения, сообщает агентство «Синьхуа».

Авария произошла примерно в 2:40 по местному времени 28 мая (21:40 мск 27 мая). В микроавтобусе, который вмещает девятерых, находились 16 человек.

Министерство общественной безопасности КНР направило в город Наньян рабочую группу для проведения расследования.

Эрнест Филипповский