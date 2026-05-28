Сеул опроверг сообщения о роспуске корейско-американского командования

Южная Корея опровергла информацию о возможном роспуске командования объединенными корейско-американскими вооруженными силами после передачи ей Вашингтоном оперативного управления военного времени (OPCON), сообщило Минобороны страны.

«Южная Корея и США сохранят нынешнюю структуру командования объединенными силами после передачи OPCON для поддержания надежной совместной обороны»,— сообщило ведомство (цитата по «Рёнхап»).

Военное ведомство сослалось на соглашение 2018 года о создании после завершения перехода OPCON «Будущего командования объединенных сил», аналогичного нынешней системе объединенного командования. Также в заявлении подчеркивается, что ВВС США «никогда не делали никаких предложений по изменению существующей договоренности».

Накануне газета «Чосон Ильбо Дейли» писала, что руководство контингента США в Южной Корее (USFK) дало понять Сеулу, что передача оперативного управления будет продолжаться только при полном выполнении корейской стороной поставленных условий — иначе американским войскам «будет трудно попасть под оперативный контроль южнокорейского генерала». В статье высказывалось предположение, что это может сигнализировать о возможном расформировании нынешней структуры командования объединенными силами союзников. Также говорилось, что Пентагон выразил обеспокоенность по поводу поспешности Сеула.

