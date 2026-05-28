AP: Трамп распорядился прекратить преследование временного президента Венесуэлы

Администрация президента США Дональда Трампа дала указание федеральным прокурорам избегать возбуждения уголовных дел против исполняющей обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес. По информации источников Associated Press (AP), распоряжение о приостановке расследования в отношении Родригес призвано, помимо прочего, «избежать срыва усилий администрации по стабилизации ситуации в Венесуэле».

Источники агентства указывают, что Родригес с 2018 года постоянно находилась в поле зрения федеральных правоохранительных органов. Несмотря на то, что официальные обвинения предъявлены не были, госпожу Родригес подозревали в причастности к содействию наркоторговле, контрабанде золота и отмыванию денег.

В начале апреля США сняли санкции с Дельси Родригес и признали ее единственным главой государства Венесуэлы, что позволило стране восстановить связи с западными банками и более свободно сотрудничать с американскими инвесторами. AP уточняет, что снятие санкций и освобождение от преследования Дельси Родригес происходит на фоне превышения ею 90-дневного лимита на нахождение в должности, установленного Верховным судом страны после захвата США лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в начале января. При этом о назначении новых выборов в Венесуэле речи пока не идет.

