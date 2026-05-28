Axios: OpenAI готовит киберзащиту от дезинформации в преддверии выборов в США

OpenAI в преддверии выборов в США и во всем мире предложила производителям систем голосования и госчиновникам свои продукты для борьбы с дезинформацией и обеспечения кибербезопасности, пишет Axios.

Речь идет о Codex Security и программе Trusted Access for Cyber. Продукты призваны обеспечить защиту в условиях, когда искусственный интеллект становится опорой на выборах. Кандидаты, особенно республиканцы, используют его в своих кампаниях, а избиратели обращаются к чат-ботам за информацией. Компании, работающие с ИИ, реально могут влиять на выборы, отмечает портал.

Компания проинформировала о новых возможностях Национальную ассоциацию государственных секретарей и Национальную ассоциацию руководителей избирательных комиссий штатов.

По данным Associated Press, начиная с осени OpenAI будет вести прямой подсчет голосов в США и Бразилии. Также компания сотрудничает с Democracy Works для предоставления достоверной информации о процессах голосования и регистрации.

Перед выборами 2024 года OpenAI предпринимала аналогичные шаги. В ходе той выборной кампании разработчики ИИ подвергались широкой критике за неточную и вводящую в заблуждение информацию, генерируемую чат-ботами, напоминает Axios.

Эрнест Филипповский