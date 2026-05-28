США ударили по судну в восточной части Тихого океана
Южное командование ВС США сообщило об очередном ударе по судну, которое, предположительно, перевозило наркотики. Погибли два человека.
«Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика»,— указано в сообщении командования в соцсети X. Там добавили, что судно использовалось террористической организацией.
С ноября 2025 года США продолжают операцию «Южное копье», которая направлена на борьбу с наркотерроризмом.