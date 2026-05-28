Глава Пентагона заявил о готовности продолжить операцию против Ирана

Вооруженные силы США готовы возобновить военную операцию против Ирана в случае провала переговоров, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

«Либо ваши переговорщики добьются того, чтобы у них никогда не было ядерного оружия, либо нам придется обратиться в министерство войны, чтобы довести дело до конца. Мы готовы это сделать»,— сказал господин Хегсет на совещании с президентом США Дональдом Трампом.

Как уточнил глава Пентагона, боевые действия могут возобновиться, если переговоры США и Ирана не приведут к соглашению, которое обяжет Тегеран отказаться от получения ядерного оружия. Пит Хегсет также считает, что военное давление заставило Иран сесть за стол переговоров.