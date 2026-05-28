Вьетнам не уведомлял консульство РФ о задержании россиянина

Генконсульство России в Хошимине не получало от властей Вьетнама уведомления о задержании в аэропорту россиянина, подозреваемого в краже.

«Официально вьетнамские власти консульство России о данном факте пока не уведомили»,— сообщил генконсул Тимур Садыков «РИА Новости».

Местные СМИ писали о задержании гражданинв России, которого подозревают в краже чемоданов в аэропорту Хошимина. Мужчина неоднократно действовал по одной схеме: прилетал во Вьетнам без вещей и забирал чужие брендовые сумки с ленты выдачи багажа в аэропорту.