США повторно ввели санкции в отношении спецдокладчика ООН Альбанезе

США повторно ввели санкции в отношении спецдокладчика ООН Франчески Альбанезе в рамках мер против Международного уголовного суда (МУС).

«В список особо обозначенных лиц и заблокированных лиц Управления по контролю за иностранными активами добавлено следующее физическое лицо: Альбанезе, Франческа Паола»,— указано в заявлении Управления по иностранным активам Минфина США.

Впервые США ввели санкции в отношении Франчески Альбанезе в июле 2025 года. Позднее апелляционный суд Соединенных Штатов приостановил решение.

Франческа Альбанезе — специальный докладчик ООН по Палестине. Она называла войну в секторе Газа геноцидом, а также выступала в поддержку ордера МУС на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.