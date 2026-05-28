Ураган ожидается утром 28 мая в Астраханской области

Неблагоприятные метеорологические явления прогнозируют в Астраханской области утром 28 мая. Предупреждение разослало РСЧС.

По данным службы, ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и градом. Обещают усиление ветра до 20-25 м/с.

С вечера 27 мая в Астрахани идет дождь. Днем ранее, 26 мая, в городе прошел шквалистый ветер, который повалил кран на площадке строящегося ЖК в мкр. Бабаевского. Погиб рабочий. В ночь на 27 мая также был дождь.

