Жителя Ростова осудили на 21 год колонии по делу о госизмене и терроризме

Южный окружной военный суд признал жителя Ростова-на-Дону Андрея Шиляева виновным по делу о государственной измене и участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Суд назначил ему наказание в виде 21 года лишения свободы в колонии строгого режима. Шиляев был признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), а также по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Как установил суд, в феврале 2024 года подсудимый связался с участником запрещенной украинской экстремистской организации и выразил готовность оказывать содействие.

По версии следствия, с февраля по апрель 2024 года Шиляев согласился забрать из тайника и перепрятать взрывчатые вещества и взрывные устройства. 16 апреля 2024 года он извлек содержимое схрона и переместил его в другое место, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Приговор в законную силу не вступил.

Валерий Климов