Пропавшего в Петербурге колумбийца нашли живым спустя почти два месяца

Пропавшего в Санкт-Петербурге гражданина Колумбии по имени Хуан нашли живым. Информация об этом появилась вечером 27 мая в группе поисково-спасательного отряда «Северо-Запад».

Подробности о местонахождении мужчины и обстоятельствах его исчезновения не раскрываются.

42-летнего господина Хуана разыскивали с начала мая, хотя связь с родственниками он потерял еще 4 апреля. Родные иностранца специально прилетали в Россию и обращались за помощью к консулу.

Известно, что мужчина жил в Петербурге с ноября 2025 года и приехал на заработки. По словам знакомых, ранее он уже бывал в России — несколько лет назад участвовал в ремонте кафе в Мурино, принадлежавшего его соотечественнику.

Матвей Николаев