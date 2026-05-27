YouTube начал выявлять созданный при помощи ИИ контент

Алгоритмы YouTube теперь могут выявлять и помечать видеоролики, созданные при помощи искусственного интеллекта. До этого пользователи сами указывали, применяли ли нейросети. Функция доступна с мая, следует из сообщения в официальном блоге YouTube.

«Если создатель не указывает, использовал ли он ИИ, но наши системы обнаруживают значительное использование фотореалистичного ИИ, мы автоматически присваиваем ему соответствующую отметку»,— отмечается в пресс-релизе.

Если система ошибочно пометит контент как сгенерированный, пользователь может оспорить статус в YouTube Studio. Отметка не повлияет на систему рекомендаций роликов пользователям, отмечают в пресс-службе YouTube. Кроме того, отметку об использовании ИИ переместили на более видное место. Для длинных видеороликов она находится над описанием. Для коротких — наложена на видео.