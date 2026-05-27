Власти Калининграда заявили о неизбежном обрушении «падающего дома»

Администрация Калининграда предупредила жителей дома №68 на Московском проспекте об угрозе обрушения соседнего аварийного здания. В мэрии заявили, что процесс разрушения так называемого «падающего дома» уже невозможно остановить.

По информации городских властей, 27 мая критические показатели зафиксировал четвертый датчик, установленный на 11-м этаже дома №70. Ширина трещины в конструкции превысила 10 сантиметров.

В администрации напомнили, что первые сигналы об опасности начали поступать еще в марте 2026 года. Тогда датчики на 12-м этаже последовательно фиксировали увеличение деформации здания. В мае сработал еще один прибор, а теперь опасный уровень раскрытия трещины показал уже четвертый датчик.

В связи с этим власти рекомендовали жильцам соседнего дома №68 как можно скорее обратиться за предоставлением временного жилья.

Матвей Николаев