Постановленного 15 лет ждут

В Конституционном суде зафиксировали рост исполнительской дисциплины со стороны законодателя и повышение качества поступающих жалоб. Однако в числе неисполненных до сих пор остаются постановления, вынесенные в прошлом десятилетии.

В настоящее время ожидают исполнения 47 постановлений Конституционного суда (КС), следует из отчета, опубликованного на сайте суда. Это несколько больше, чем годом ранее (тогда их было 40), однако в целом работу по исполнению решений КС в секретариате суда оценивают как удовлетворительную. Как указано в отчете, в 2025 году было принято 16 законов, направленных на реализацию решений КС, а кроме того, сейчас на различных стадиях законодательного процесса в Госдуме находятся 27 законопроектов.

В секретариате суда также отмечают, что в целом исполнение решений ускорилось: зафиксированы случаи, когда закон принимался менее чем за год с момента вынесения решения. Отступления от общего правила «имеют единичный характер». В частности, до сих пор исполнения ожидают пять постановлений КС, принятых еще в 2010–2015 годах (и эта цифра не изменилась с прошлого года). Самым ранним из них остается решение, которым КС обязал законодателя защитить несовершеннолетних, чьи родители нарушают их жилищные права. Сохраняются также проблемы с определением пределов исполнительского иммунитета применительно к единственному жилью должника (речь идет о решении 2012 года, которым КС разрешил обращать взыскание на единственное жилье должника, если его размеры явно выходят за рамки разумной потребности).

Впрочем, в последнем случае есть хотя бы поручение правительства подготовить соответствующий законопроект до 2026 года. А вот с реализацией права детей репрессированных на жилье в Москве (соответствующее решение ждет исполнения с 2019 года) подсобили в Генпрокуратуре: при ее содействии в столице на жилищный учет принято 11 семей реабилитированных граждан, сообщает секретариат КС (по данным “Ъ”, вопрос решился через подачу в суд исков с требованием обязать городские власти предоставить выплату на приобретение жилья детям реабилитированных жертв политических репрессий).

В целом в отчете констатируется снижение общей нагрузки: с 13 тыс. обращений в КС в 2024 году до 11 тыс. в 2025-м. Одновременно отмечен рост обращений от государственных органов (42 обращения) и местного самоуправления (26 жалоб).

По сравнению с прошлым годом сократилось и число принятых решений (с 59 до 51), а количество дисквалифицированных судом норм оказалось самым низким за последние пять лет — таких решений вынесено всего 16 (см. график). Отчасти это связано с некоторым снижением общего количества принятых постановлений, объясняют в КС, но в первую очередь это свидетельствует об общем удовлетворительном уровне законотворческой техники, а также о «повышении качества правового материала, являвшегося предметом конституционно-правовой оценки». Гораздо чаще (37 дел) суд выносил резолюции о соответствии спорной нормы Основному закону страны, но при этом корректировал смысл, придаваемый ей официальным толкованием и правоприменительной практикой.

КС указывает на положительную динамику в исполнении своих решений и повышение уровня качества жалоб, и это не может не радовать, поскольку говорит о росте профессионального уровня тех, кто обращается в КС, отмечает руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский. С другой стороны, вызывает вопрос сама методология учета, добавляет он. Например, КС признал право на пересмотр их дел за сочинскими садоводами, которые лишились участков по искам госорганов, но в итоге никому из них не удалось вернуть участок или получить компенсацию. «Сомневаюсь, что в этом случае можно считать постановление исполненным»,— рассуждает эксперт. Аналогично обстоит дело с применением компенсаторных механизмов: закон о такой компенсации отсутствует, а суды не понимают, как применять абстрактные критерии КС, подчеркивает господин Брикульский.

Анастасия Корня