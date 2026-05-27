В Калининградской области медико-диагностический центр построят почти за 13 млрд рублей

Глава администрации города Советска в Калининградской области Аркадий Данилов сообщил о заключении контракта на проектирование и строительство межрайонного медико-диагностического центра. Об этом он рассказал 27 мая во время отчета о работе администрации перед окружным Советом депутатов. По его словам, подрядчик уже определен и приступил к подготовительной работе.

Фото: Telegram-канал губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных

В мае 2026 года Советская центральная районная больница выбрала подрядчика для разработки проекта и строительства межрайонного медико-диагностического центра. На конкурс была подана только одна заявка. Контракт стоимостью почти 13 млрд рублей — 12,96 млрд — заключили с группой компаний «ЕКС» 12 мая 2026 года. Завершить выполнение работ планируется до конца 2030 года.

Накануне представители компании посетили площадку будущего строительства и провели совещание с участием региональных властей и представителей Москвы.

В 2026 году власти рассчитывают подготовить территорию под строительство: огородить участок, организовать подъездные пути и определить точки подключения инженерных сетей. Реализация проекта будет проходить в два этапа — сначала построят стационар, затем поликлинику.

Как отметил глава администрации, подрядчик оценивает сроки строительства примерно в два года, однако власти ориентируются на трехлетний период.

Новый комплекс будет обслуживать жителей Советска, а также Неманского, Славского и Краснознаменского районов. Медцентр планируют разместить на улице Цветочной, на участке площадью более 61 тысячи квадратных метров.

Согласно проекту, в составе комплекса предусмотрены круглосуточный стационар на 200 коек, дневной стационар на 76 мест, взрослая поликлиника на 342 посещения в смену и детская — на 130 посещений.

