LAB Industries гнет свою линию

Новый собственник завода Henkel в Тосно (Ленобласть) LAB Industries вложил 450 млн рублей в запуск линии по выпуску монтажных пен. Максимальная проектная мощность нового производства составляет до 10 млн баллонов в год. Пока что выпускать удается около 200 тыс. баллонов в месяц. Расширение заводских мощностей окажет положительное влияние на экономику региона, а локализация позволит оптимизировать расходы на логистику и снизить валютные риски, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники компании «ЛАБ Индастриз» во время работы

Фото: Владимир Колодчук Сотрудники компании «ЛАБ Индастриз» во время работы

Фото: Владимир Колодчук

LAB Industries (ООО «Лаб Индастриз») запустило на бывшем заводе Henkel в Тосно новую линию по выпуску монтажных пен под брендами «Макрофлекс», «Церезит», «Момент» и «Экон». Проект реализован в рамках модернизации предприятия наряду с реконструкцией здания цеха, созданием собственной научно-исследовательской лаборатории и строительством парка газового хозяйства. Общий объем инвестиций в данный этап модернизации составил около 450 млн рублей, рассказал журналистам на церемонии открытия нового производственного участка гендиректор LAB Industries Александр Зайцев.

Он уточнил, что при работе в три смены линия способна выпускать до 10 млн баллонов в год. Сейчас же производится примерно 200 тыс. баллонов в месяц. Этого количества, по словам господина Зайцева, вполне достаточно, чтобы пока «удовлетворить потребности в имеющихся продажах».

Завод LAB Industries в Тосно — одно из крупнейших производственных предприятий, принадлежавших немецкому концерну Henkel до его ухода с российского рынка в 2022 году. Оно специализируется на выпуске бытовых и промышленных клеев, продукция реализуется под брендами «Момент», «Метилан», «Тангит», «Экон», «Церезит», «Макрофлекс», Waterbound и Solidbond. В 2019 году на заводе было запущено производство сухих строительных смесей Ceresit с годовой мощностью около 80 тыс. тонн. Общий объем выпускаемой продукции, по собственным данным LAB Industries, составляет 175 тыс. тонн в год. Из них на сухие строительные смеси приходится 76%, на бытовые клеи — 14% и на промышленные клеи —10%.

Henkel объявил об уходе с российского рынка в апреле 2022 года. Тогда же холдинг уведомил власти Ленобласти о продаже своего завода в Тосно. Соглашение о продаже российского бизнеса Henkel планировалось подписать с консорциумом инвесторов, в который вошли Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services. По данным СМИ, Augment Investments является структурой владельца производителя лекарств «Фармстандарт» Виктора Харитонина, Kismet Capital — инвестиционной компанией Ивана Таврина, а Elbrus Services — фирмой основателя инвестфонда «Эльбрус капитал» Дмитрия Крюкова. Сумма сделки составила около 54 млрд рублей. Акционерная структура в рамках сделки не раскрывалась.

В конце декабря 2022 года Henkel выделила свой бизнес в России, а с 1 января 2023 года он начал работать независимо под названием Lab Industries. В управлении компании, кроме завода в Тосно, находятся 10 предприятий, расположенных в Перми, Ульяновской, Новосибирской, Челябинской, Саратовской и Московской областях, а также в Ставропольском крае.

По мнению управляющего партнера агентства «ВМТ Консалт» Екатерины Косаревой, расширение производственных мощностей LAB Industries окажет положительное влияние на экономику региона. Производимая продукция необходима не только на внутреннем рынке, где потребление строительных материалов, несмотря на некоторую стагнацию, остается на высоком уровне, но и на экспортном, поэтому мощности предприятия, хотя и не в ближайшие годы, но будут заполнены, считает госпожа Косарева.

Гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров отмечает, что в условиях, когда с 1 декабря 2025 года монтажные пены вошли в обязательную маркировку стройматериалов, а с 1 мая 2026 года поставка немаркированной продукции была запрещена, доля «серой» продукции на рынке сократится — и даже при временном сокращении спроса под влиянием снижения объемов ввода жилья продукция нового завода LAB Industries будет востребована.

При этом даже стартовый уровень в 200 тыс. баллонов в месяц составляет около 2% российского рынка, а при выходе на максимальную мощность доля может вырасти до 8%, уточняет эксперт.

Владимир Колодчук