При налете на Сватово погиб местный житель и повреждена гимназия

Сватовский муниципальный округ подвергся атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

«В Сватово удар пришелся по гражданскому автомобилю. К сожалению, не обошлось без жертв. Погиб 51-летний мужчина. Еще двое — женщина и мужчина — получили травмы разной степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Также в результате еще одной атаки повреждено здание Сватовской гимназии №7 — удар пришелся по кровле здания. К счастью, там не было детей»,— сообщил он.

Господин Пасечник принес «от имени жителей республики и от себя лично» соболезнования родным и близким погибшего.

Иван Иванов