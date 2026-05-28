Промышленность движется по неопределенной траектории

По данным Росстата, в апреле выпуск в промышленности вырос на 1,9% в годовом выражении против роста на 2,3% в марте. Показатель за январь—апрель в целом — плюс 0,7%. По сравнению с апрелем 2025-го объем выпуска в обработке увеличился на 3,1%, тогда как выпуск в добыче снизился на 0,4%. Основной движущей силой роста остаются отрасли обработки, связанные с ОПК. Так, производство прочих транспортных средств и оборудования (включая авиацию, судостроение) в апреле в годовом выражении выросло на 57,4%, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования,— на 23%, а лекарств и медматериалов — на 15,4%.

С учетом сезонности и календарности промпроизводство в месячном выражении в апреле, по оценке Росстата, увеличилось на 0,3% против роста на 0,2% в марте. В ЦМАКП же фиксируют заметное расхождение между оценками Росстата и аналитиков как в части текущих объемов, так и динамики выпуска. Если в январе—феврале это было связано с малым числом рабочих дней и применением разных способов устранения календарности, то в марте — с различиями в методике устранения сезонности.

Как отмечает ЦМАКП в своем макромониторинге, «результат Росстата вызывает определенные вопросы». Аналитики центра поясняют, что по исходным данным индекс промпроизводства к соответствующему периоду прошлого года в марте составил 102,3%, в то время как по Росстату с устранением сезонного фактора — 104,6%. «Если учесть, что число рабочих дней в мартах 2025-го и 2026-го было одинаковым, это означает, что оценка Росстата коэффициента сезонности для марта существенно (более чем на 2 процентных пункта) изменилась, но такое изменение нуждается в обосновании»,— полагают в ЦМАКП, добавляя, что их метод такого изменения сезонности не выявил.

В оценках направленности изменения выпуска от разных организаций также есть расхождение — еще с января 2026 года (см. график). По Росстату, после скачка в декабре и неизменного объема выпуска в январе, в феврале—марте показатель чуть подрастал (на 0,2% в месяц), а в марте превысил на 1,3% среднемесячный уровень четвертого квартала 2025-го (сезонность и календарность устранены). По оценке ЦМАКП, после небольшого увеличения в декабре произошла резкая коррекция выпуска вниз, а в феврале—марте фиксируется лишь незначительное восстановление: в марте выпуск был на 0,6% ниже уровня четвертого квартала 2025 года. Отметим, что Центр развития ВШЭ в последние полгода фиксирует стагнацию выпуска.

Артем Чугунов