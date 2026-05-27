Военный суд в Петербурге вынес приговор по делу о поджогах в Вологодской области

Первый Западный окружной военный суд приговорил жительницу Вологодской области к 10 годам лишения свободы по делу о террористическом акте. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Женщину признали виновной по статье о теракте. По данным суда, ночью 7 мая 2025 года она подожгла столовую и магазин в поселке Смородинка Вологодской области.

Кроме того, следствие установило, что фигурантка пыталась устроить поджог трансформатора дистанции электроснабжения рядом с железнодорожной станцией Тешемля.

Матвей Николаев