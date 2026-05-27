Научный центр «АГР Холдинг» наймет китайских сотрудников на завод в Шушарах

Научный центр российского автозавода АГР Холдинг — ООО «ЦАИР» — планирует привлечь к работе высококвалифицированных специалистов из Китая. Для этого компания ищет подрядчика, который займется оформлением документов и сопровождением иностранных сотрудников, пишет «Фонтанка».

Китайские инженеры займутся локализацией автомобилей для завода в Шушарах

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно техническому заданию, еще в апреле 2026 года центр начал поиск организации для оформления разрешений на работу китайским гражданам. Предполагается, что зарплата специалистов составит не менее 750 тысяч рублей в квартал или от 3 млн рублей в год.

Разрешения на работу планируется оформлять до конца 2026 года с возможностью дальнейшего продления в Санкт-Петербурге. От подрядчика требуется наличие лицензии МВД на оказание миграционных услуг, опыт взаимодействия с гражданами Китая и отсутствие претензий со стороны миграционных органов и судов.

В обязанности компании также войдут сбор необходимых документов, включая дипломы, медицинские заключения и справки, а также сопровождение специалистов при подаче документов и прохождении медосмотров.

