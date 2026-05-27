«Ростов-Дон» может оформить чемпионство в матче с ЦСКА 27 мая

Гандбольный клуб Ростов-Дон 27 мая проведет четвертый матч финальной серии чемпионата России среди женских команд OLIMPBET Суперлиги против ПГК ЦСКА. В случае победы ростовская команда станет чемпионом страны.

Фото: пресс-служба гандбольного клуба «Ростов-Дон»

Перед четвертой встречей счет в серии до трех побед составляет 2:1 в пользу клуба из Ростова-на-Дону. В первых двух матчах «Ростов-Дон» одержал победы со счетом 29:26 и 27:26, однако в третьей игре, прошедшей 21 мая в Москве, ЦСКА сократил отставание, выиграв со счетом 33:28.

Если московский клуб сумеет сравнять счет в серии, обладатель титула определится в пятом матче, который также пройдет в Ростове-на-Дону 29 мая.

По итогам третьей встречи игрок «Ростов-Дона» Анна Шапошникова заявила, что команда намерена бороться за победу при поддержке домашних трибун. Матч состоится во Дворце спорта Ростова-на-Дону. Начало игры запланировано на 19:00.

