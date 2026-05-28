Фестивали ищут заземления

Основатель Stereoleto Илья Бортнюк предлагает создать в Санкт-Петербурге постоянную открытую площадку для проведения больших летних фестивалей. По словам продюсера, у него уже есть два инвестора, которые готовы вложиться в проект. Однако, чтобы его реализовать, необходима поддержка города: например, льготные условия для приобретения земли. В качестве примера называют арт-кэмп «Дикая мята», который был создан несколько лет назад в Тульской области. Участники рынка подтверждают: в городе действительно не хватает площадок для летних фестивалей.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Свою идею Илья Бортнюк озвучил во время заседания по креативным индустриям на «Дне российского предпринимательства», а до этого — на заседании штаба по креативным индустриям при комитете по промышленной политике, инновациям и торговле (КППиТ). По словам основателя Stereoleto, в городе нет подготовленных открытых пространств для проведения больших фестивалей. Ежегодные летние мероприятия организуют в основном на нескольких площадках. Так, Stereoleto последние семь лет проходит в «Севкабель порту» (Stereoleto), «Пикник Афиши» — на Елагином острове, VK Fest — в парке 300-летия Санкт-Петербурга.

Летние концерты устраивают еще во Дворе Гостинки, Саду Меньшикова, в МузДворе, на Зеленой сцене, однако их вместимость (до 3–3,5 тыс. человек) не позволяет проводить большие фестивали. Для сравнения, в 2025 году Stereoleto посетили 15 тыс. зрителей.

«Основная проблема — что у нас нет подготовленных пространств для проведения фестивалей. Но главное, что мы для фестиваля, который проходит два–три дня, создаем всю инфраструктуру (сцена, места для питания, туалеты), вкладывая в это несколько миллионов рублей»,— говорит Илья Бортнюк.

Он предлагает при поддержке правительств Петербурга и Ленобласти создать открытое пространство, оборудованное всей необходимой инфраструктурой для проведения фестивалей. В качестве примера господин Бортнюк приводит арт-кэмп «Дикая мята», который генеральный продюсер Андрей Клюкин и коммерческий директор Адриан Хмельницкий одноименного фестиваля построили несколько лет назад на 80 га земли в Тульской области. По словам Ильи Бортнюка, организаторы приобрели участок на льготных условиях при поддержке региональных властей. На территории «Дикой мяты» построены гостевые дома и глэмпинги, работают рестораны, студия звукозаписи, спортивные площадки, проложены дороги и коммуникации.

Илья Бортнюк заявляет, что у него есть два инвестора из сферы шоу-бизнеса, которые готовы профинансировать создание аналогичной площадки в Петербурге или Ленобласти. «Инвесторы готовы обсуждать, если земля будет в собственности. Иначе никто не будет вкладывать деньги. [Для покупки земли] должны быть какие-то льготные условия. Кроме того, город должен помочь с обустройством инфраструктуры — дороги, электричество. Внутри мы уже сами все сделаем. В идеале это должна быть территория в 30–40 минутах от города — Курортный район или Петергоф»,— прокомментировал «Ъ Северо-Запад» Илья Бортнюк. По его словам, на первом этапе в создание такой площадки необходимо вложить около 100 млн рублей.

Председатель КППиТ Александр Ситов рассказал «Ъ Северо-Запад», что идею будут прорабатывать, но пока обсуждение находится на начальном этапе.

Директор фонда развития культуры «ЕВА» Ева Самсонова подтверждает, что в Петербурге не хватает открытых пространств для выступлений. «Монтаж на площадках, на которых проходят фестивали сейчас, занимает около двух недель. По сути, фестивальный городок строится с нуля. Это очень дорого и энергозатратно. На аренду земли, организацию ограждений, размещение санитарных зон, торговых точек, подключение электросетей уходят десятки миллионов рублей. И это сказывается в том числе на стоимости билетов. Если в Петербурге и Ленобласти появится площадка для больших опен-эйров с постоянной инфраструктурой и соблюдением всех мер безопасности, это облегчит организаторам жизнь и отразится на цене билетов»,— говорит Ева Самсонова.

Надежда Ярмула