ИИ не справился с работой

Глобальные корпорации сворачивают программы оптимизации производства. Выяснилось, что ИИ-модели не справляются с задачами и растрачивают бюджеты компаний впустую, пишет Financial Times. Из-за этого бизнес спешно возвращает тысячи уволенных сотрудников обратно, чтобы поднять производительность труда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

От услуг нейросетей частично отказываются Microsoft, Uber, Alibaba и даже Duolingo, утверждают журналисты. Корпорация IBM и вовсе столкнулась с тем, что без людей многие внутренние процессы застыли. Теперь компания ищет молодых специалистов, чтобы те быстро закрыли производственные дыры. Топ-менеджмент пожинает плоды собственной технической безграмотности, уверен журналист платформы «Неискусственный интеллект» Илья Склюев:

«Раньше всегда говорили: "Оптимизация, реструктуризация, сейчас все переделаем, будем эффективными, крутыми". А теперь у нас искусственный интеллект — идеальный громоотвод, идеальное оправдание. На деле, конечно, во всех этих новостях не то чтобы мало правды, но она очень сильно переплетается с какими-то представлениями и туманом на ровном месте.

В первую очередь нужно сказать, что ИИ-инструменты не заменяют людей, а дают возможность получить с теми же самыми силами, условно, не 100% результата, а 150%, а то и 200%. Это про эффективность, дополненную реальность. В Amazon недавно была история, когда сотрудникам поставили KPI по потреблению токенов. Все, естественно, начали имитировать бурную деятельность, и проект провалился.

Россия в плане рынка на самом деле пока догоняет эти тренды. Так что мы можем посмотреть на "лучший" опыт зарубежных коллег и так не делать».

О сокращениях объявляли и российские компании. Например, в прошлом году глава «Сбера» Герман Греф заявил, что банк уволил 13,5 тыс. человек из-за их «неэффективности». Он связал такое решение с внедрением ИИ-моделей в рабочие процессы. Правда, президент Владимир Путин позднее возразил топ-менеджеру и уточнил, что «неэффективных» сотрудников нет, есть плохие управленцы, которые не умеют отбирать кадры. С этим согласен и гендиректор IT-компании Oxygen Павел Кулаков:

«Российские компании пробуют внедрять ИИ, но, как правило, это касается тех задач и процессов, которые не являются первостепенными или критическими. В основном это служит вспомогательным инструментом, который автоматизирует самые простейшие функции и самый простейший ручной труд.

Но при этом ИИ нельзя назвать надежным помощником или инструментом там, где цена ошибки очень высока.

Во многих задачах, связанных и с разработкой, и с маркетингом, и с автоматизацией бизнес-функций, заменой людей, по нашим наблюдениям, компании пытаются переложить всю логику на язык цифр. И у очень многих та самая финансовая модель, экономика не сходятся. Затраты на внедрение технологий, их поддержание пока оказываются слишком высоки, если мы говорим о каких-то серьезных процессах.

При этом если ты наберешь 1 тыс. человек, то не построишь какую-то систему быстрее или эффективнее. Небольшая команда программистов стартапа или финтех-платформы может совершить революцию гораздо эффективнее, чем, условно, 20 тыс. программистов в каком-то крупном банке».

Между тем Forbes называет «Сбер» и Positive Technologies единственными игроками на рынке, которых ждет судьба Microsoft, Uber и Duolingo. Штат российских корпораций может сократиться из-за активного внедрения ИИ-моделей во внутреннее производство. “Ъ FM” решил проверить этот тезис и спросил консультанта по интернет-безопасности Positive Technologies Алексея Лукацкого о том, как обстоят дела в компании:

«Есть направления, в которых альтернативы искусственному интеллекту нет. В частности, речь об анализе огромных объемов данных об атаках. Это как раз касается нашей компании, потому что в ручном режиме анализировать миллиарды и триллионы событий безопасности становится невозможно. ИИ здесь скорее дает определенный буст к тем технологиям и работе людей, которые этой задачей занимаются. Поэтому все очень сильно зависит от конкретных процессов.

При этом могу сказать, что у нас увольнений из-за искусственного интеллекта не было и не планируется. Скорее технологии дают нам возможность многие вещи сделать быстрее и качественнее по сравнению с тем, что было. У нас и не было прецедентов, когда бы ИИ в итоге сделал только хуже. В нашей компании все же проходит процесс экспериментов по применению этих технологий. Соответственно, мы не делаем на них ставку как на полноценную замену человека».

Ранее вице-президент Nvidia Нед Финкл признался, что ИИ обходится дороже людей, хотя именно эта компания зарабатывает на чипах для нейросетей. Власти США, в свою очередь, публично высказывали опасения, что нейросети вскоре станут такими мощными, что смогут следить за частной жизнью людей. «Меня беспокоят вторжения технологий в частную жизнь, меня очень беспокоит политическая предвзятость»,— говорил вице-президент Джей Ди Вэнс.

Леонид Пастернак