Фальков допустил изменения правил защиты дипломных работ из-за развития ИИ

Минобрнауки планирует пересмотреть федеральные государственные образовательные стандарты, добавив в них модули по обучению работе с искусственным интеллектом. Об этом заявил глава министерства Валерий Фальков на круглом столе, посвященном использованию ИИ в учебном процессе и оценке выпускных работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Минобрнауки Валерий Фальков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Глава Минобрнауки Валерий Фальков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По его словам, университеты уже сейчас имеют право самостоятельно определять формы и порядок текущего контроля и промежуточной аттестации. Ряд вузов разработали регламенты проверки выпускных работ на использование в них ИИ. Выяснилось, что доля сгенерированного нейросетью текста в дипломных работах выросла, а наиболее высокий процент использования ИИ в выпускных квалификационных работах приходится на введение и заключение. «Лидерами — до 60% — стали экономические специальности»,— цитирует ТАСС слова господина Фалькова.

При этом министр допустил, что развитие искусственного интеллекта может привести к трансформации защиты дипломных работ в пользу проверки знаний не текста, а устного ответа, который «позволит объективно оценить реальные знания и компетенции студента».

Проблема требует не запретов, а выработки новых подходов к оценке и регулированию, подчеркнул господин Фальков, а также совершенствования систем антиплагиата, которые пока не умеют адекватно выявлять генерацию. По его словам, на рынке появляются новые системы, основное преимущество которых — встроенные инструменты определения именно сгенерированного ИИ текста, а не просто заимствований. Минобрнауки готово участвовать в работе по корректированию нормативно-правового регулирования с учетом обратной связи от университетов, добавил он.

Иван Тяжлов