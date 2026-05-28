На Съезде лизинговой отрасли обсудили ключевые для отрасли вызовы

«Балтийский лизинг» стал ключевым участником юбилейного XV Съезда лизинговой отрасли, который состоялся в Санкт-Петербурге 21–22 мая. О глубокой трансформации на рынке и новых подходах к развитию бизнеса на Съезде рассказал Антон Сапожков — первый заместитель генерального директора компании и вице-президент Объединенной лизинговой ассоциации (ОЛА).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба компании «Балтийский лизинг» Фото: пресс-служба компании «Балтийский лизинг»

В рамках центральной сессии деловой программы Антон Сапожков рассказал о ключевых адаптивных изменениях «Балтийского лизинга» за последний год. В первую очередь они коснулись риск-менеджмента и работы с проблемными активами. В компании уделяют повышенное внимание анализу клиентов и адаптации риск-моделей, сохраняя баланс между качеством портфеля и скоростью процессов. Еще одним залогом стабильного развития становится постоянное расширение продуктовой линейки, объединяющей классические решения с инновационными.

«Адаптируясь к новым экономическим условиям, "Балтийский лизинг" провел полную трансформацию коммерческой модели, которая затронула все филиалы компании — от Калининграда до Южно-Сахалинска. Это означало полную перестройку сознания на всех уровнях взаимодействия с клиентом посредством перехода от обработки входящих заявок к проактивным продажам и мобильности фронт-офиса. Эффективные изменения в совокупности с развитием кадрового потенциала и высокой скоростью принятия решений стали важным конкурентным преимуществом компании»,— заявил Антон Сапожков, первый заместитель генерального директора компании «Балтийский лизинг».

Обсуждая вызовы последних лет, которые оказали наиболее серьезное влияние на рынок, участники дискуссии отметили высокую ключевую ставку, изменение логистических цепочек, проблему остаточной стоимости и рост объемов изъятой техники. В «Балтийском лизинге» уверены: залогом роста в эпоху перемен становится полная трансформация привычных подходов, и на первый план выходит не погоня за прибылью, а стремление помочь каждому клиенту сохранить бизнес. При этом общие экономические условия больше не должны играть определяющей роли.

«Нам необходимо перестать "биться за ставку" и ждать каких-то "идеальных" времен. Мы уже много лет живем в новых реалиях и вынуждены к ним адаптироваться. "Балтийский лизинг" успешно справляется с этой задачей. В нашем случае главным драйвером роста является полная трансформация всех привычных моделей, начиная от отдела продаж и активного взаимодействия с клиентом до создания таких продуктов, которые будут предназначены для достижения конкретных целей наших клиентов. Лизинг — это уже не столько про деньги, сколько про поиск эффективных совместных решений, направленных на развитие бизнеса»,— заявил Антон Сапожков, первый заместитель генерального директора компании «Балтийский лизинг».

Эффективность стратегии «Балтийского лизинга» отражается в реальных рыночных показателях. В рамках отраслевого Съезда по традиции наградили лидеров рынка по результатам исследования «Эксперт РА» за 2025 год. «Балтийский лизинг» занимает в рэнкинге четвертое место и является крупнейшей частной лизинговой компанией, уступая только трем игрокам с государственным участием. На протяжении многих лет компания сохраняет бесспорное лидерство в сегменте машиностроительного, металлообрабатывающего и металлургического оборудования, а также энергетического оборудования.

ООО «Балтийский лизинг»