В «Балтийском лизинге» рассказали, как выбрать надежного поставщика оборудования

Компания «Балтийский лизинг» на протяжении нескольких лет занимает первое место в финансировании оборудования для металлообработки и ряда других отраслей экономики. Это лидерство в эпоху перемен. За последние годы более 90% западных поставщиков покинули рынок, освободив нишу для отечественных производителей и компаний из дружественных стран. Умение быстро разобраться в многообразии новых, незнакомых игроков стало определяющим фактором успеха.

На первом этапе единственным доступным каналом импорта оборудования стал Китай, которому предстояло в короткие сроки заместить выпавшие объемы европейских поставок. Большой выбор хлынувших на рынок производителей не всегда гарантировал высокий уровень качества и надежность в договорных отношениях. Благодаря техническим компетенциям специалисты «Балтийского лизинга» сумели выстроить партнерскую сеть и продуктовую линейку практически с нуля. Первый заместитель генерального директора компании Антон Сапожков отмечает, что особое внимание в этих процессах уделялось клиентской и сервисной поддержке.

«Когда на рынок выходят десятки новых поставщиков, многие задаются вопросом: как отличить поставщика с хорошей репутацией от обыкновенного перекупщика? За последние четыре года наши специалисты полностью разобрались в китайском рынке и нашли надежных партнеров в России, которые предоставляют необходимые гарантии и обеспечивают полный спектр технической поддержки. Главную рекомендацию можно сформулировать так: если поставщик малоизвестен на рынке, то ориентироваться нужно на то, каких производителей он представляет и как оформлены их отношения»,— говорит первый заместитель генерального директора компании «Балтийский лизинг» Антон Сапожков.

Важным аспектом в оценке потенциального партнера является его финансовое положение, которое должно быть устойчивым и гарантировать выполнение обязательств по договору. При этом гарантии в отношении продукции в обязательном порядке предоставляет либо производитель, либо продавец. Дополнительную уверенность в оборудовании обеспечивают технические навыки продавца, его укомплектованность техническими специалистами, наличие склада, а также способность гибко организовать логистику при гарантийном и постгарантийном обслуживании. Клиентоориентированность продавца — еще одно необходимое условие. От этого зависит, прежде всего, выполнение его обязательств по договору.

В «Балтийском лизинге» уделяют особое внимание техническим компетенциям всех специалистов, отвечающих за оборудование. Высокие требования — даже к продавцам, которые выступают связующим звеном в диалоге с поставщиками и клиентами и должны разбираться в процессах ценообразования. В структуре «Балтийского лизинга» создано особое подразделение по работе с поставщиками оборудования, менеджеры которого отвечают за организацию совместных программ, акций и проектов. Благодаря этому взаимодействию компания предлагает клиентам наиболее выгодные условия финансирования.

Несмотря на охлаждение отрасли в 2025 году, в «Балтийском лизинге» прогнозируют восстановление спроса на горизонте 2027 года. Сегодня, когда рынок не испытывает дефицита, поведение клиента определяется, в основном, двумя главными факторами: ключевой ставкой и курсом рубля. Влияние курса может в моменте оказаться более острым из-за большей волатильности, но и «удачный момент» здесь поймать гораздо проще. Когда ситуация выглядит комфортной с точки зрения рубля, снижаются цены, а вслед за ними — налоги и таможенные сборы.

