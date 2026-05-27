В Псковской области на ЕГЭ и ОГЭ впервые применят глушилки связи

В Псковской области впервые применят подавители сигналов сотовой связи во время проведения ЕГЭ и ОГЭ. Об этом сообщили в региональном правительстве. Как уточнили власти, все пункты проведения экзаменов оснащены необходимым оборудованием, расходными материалами и системами онлайн-видеонаблюдения.

Одним из главных нововведений этого года станет использование устройств для подавления мобильной связи. Также особое внимание уделено вопросам безопасности. На всех экзаменационных площадках будут дежурить медработники, организовано взаимодействие с УМВД России, Росгвардией, МЧС России и «Россети Северо-Запад».

По словам заместителя министра образования региона Татьяны Лозницкой, все муниципалитеты готовы к проведению государственной итоговой аттестации. Для ЕГЭ организовано 39 пунктов проведения экзаменов, для ОГЭ — 62.

Всего в проведении экзаменов примут участие более 3,9 тысячи специалистов. ЕГЭ в регионе будут сдавать свыше 2,5 тысячи выпускников 11-х классов, а количество участников ОГЭ в этом году достигнет примерно 7,3 тысячи человек.

Матвей Николаев